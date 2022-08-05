Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 7 ilde dışı bahis operasyonu! Çete üyelerinin bir kısmı PKK'lı çıktı
Giriş Tarihi: 5.8.2022 09:44 Son Güncelleme: 5.8.2022 09:52

İstanbul merkezli 7 ilde dışı bahis operasyonu! Çete üyelerinin bir kısmı PKK'lı çıktı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK üyeliği suçundan kaydı olan bazı şebeke üyelerinin kullandıkları milyon dolarlık araçlara el konuldu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli 7 ilde dışı bahis operasyonu! Çete üyelerinin bir kısmı PKK’lı çıktı

Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Organize bir şekilde yasa dışı bahis oynatan bir şebeke eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

56 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK Üyeliği suçundan kaydı olan bazı şebeke üyelerinin kullandıkları milyon dolarlık araçlara el konuldu.

TATABO ADLI SİTE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbarlar sayesinde "totobo" isimli bahis sitesi yasadışı faaliyet göstererek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında örgütün banka hesap hareketleri, dijital kripto hesabı vb. veriler ile ilgili Kamu/Özel Kurum ile yazılmalar yapıldığı ortaya çıktı. Uygulanan dinleme tedbiri, banka, elektronik ödeme kuruluşlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 75 şüpheli şahıs tespit edildi.

56 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul'un 17 ilçesinde ve Ankara, İzmir'in aralarında bulunduğu toplamda 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 56 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul merkezli 7 ilde dışı bahis operasyonu! Çete üyelerinin bir kısmı PKK'lı çıktı
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