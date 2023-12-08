İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” operasyonu… Suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. S.A., A.A. ve M.S.Ö. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir dizüstü bilgisayar, beş cep telefonu, bir çeyrek altın, bir para sayma makinesi, 19 mermi, 682 bin 565 lira ile bin dolar nakit para ele geçirildi. "Kasten Yaralama, Görevli Memura Mukavemet, Uyuşturucu Madde Kullanmak" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan üç suç ortağı da "Yasa Dışı Bahis" suçundan adliyeye sevk edildi.