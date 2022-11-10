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Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:59

İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibi, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yasa dışı kumar operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osmangazi Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi.

Adreste yasa dışı kumar oynayan beş kişi ve iş yeri sahibi M.O. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 106 adet iskambil kağıdı ve kumar paraları ele geçirildi.

Yasa dışı kumar oynayan beş kişiye dokuz bin 95 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlendi.

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İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu
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