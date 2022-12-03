Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu
Giriş Tarihi: 3.12.2022 13:12 Son Güncelleme: 3.12.2022 13:29

İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu

İstanbul’da bir iş yerinde yasa dışı kumar oynayan beş kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı. 5 kişiye dokuz bin 95 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yasa dışı kumar operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Ilçesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Bir masa etrafında beş kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masanın üzerinde kağıt para olduğu tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 200 lira nakit para ve 106 iskambil kağıdına el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan beş kişiye toplanda dokuz bin 95 lira idari para cezası kesildi. İş yeri yetkilisi M.K. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
SON DAKİKA | Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA