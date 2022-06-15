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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:57

İstanbul'da yasa dışı kumarhane operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yasa dışı kumarhane operasyonu

İstanbul’da “Dernek” olarak faaliyet yürütülen bir adrese yasa dışı kumar baskını yapıldı. Adreste yasa dışı kumar oynayan dört kişiye yedi bin 276 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir dernekte yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda; iş yerinde masa etrafında oturan dört kişinin yasa dışı kumar oynadıkları saptandı. Masa üzerinde bulunan 400 lira nakit para ve iskambil kağıtları ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen dört kişiye yedi bin 276 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kapalı alanda sigara tüketen üç kişiye yine "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında 831 lira ceza kesildi. İş yeri sorumlusu S.D. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İstanbul'da yasa dışı kumarhane operasyonu
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