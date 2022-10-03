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Giriş Tarihi: 3.10.2022 13:53

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda kullandığı ticari taksiyle yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Araçta beş ruhsatsız silah ve beş şarjör bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Piyale Paşa Mahallesi'nde bir ticari takside yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti. Takibe alınan araç Piyale Paşa Caddesi'nin üzerinde durduruldu. Ticari taksi sürücüsü R.Y., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; bir poşet içerisinde beş adet ruhsatsız tabanca ve beş adet şarjör ele geçirildi.

Bütün suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. Dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için ticari taksi ile kamufle olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen R.Y., "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu
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