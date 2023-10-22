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Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:56 Son Güncelleme: 22.10.2023 11:10

İstanbul’da yasadışı silah operasyonu... Sosyal medyadan reklam yapıp silah satıyorlardı

İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Eyüpsultan’da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda, sosyal medyadan reklam yaparak yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 32 ruhsatsız tabancayla 26 tane pompalı tüfek ele geçirildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da yasadışı silah operasyonu... Sosyal medyadan reklam yapıp silah satıyorlardı

İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Eyüpsultan'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda, sosyal medyadan reklam yaparak yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 32 ruhsatsız tabancayla 26 tane pompalı tüfek ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla temin ettikleri silahları sosyal medya platformlarında tanıtarak sattıklarını belirledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik takip ve incelemede şüphelilerin Eyüpsultan'da 3 ayrı adrese bulundukları belirlendi. Şüphelilerin ruhsatsız tabancaları sevk edeceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde bulunan B.D., Ç.A., H.H., B.A., A.O., ve Ö.A. gözaltına alındı.

32 TABANCA 26 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 6 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul’da yasadışı silah operasyonu... Sosyal medyadan reklam yapıp silah satıyorlardı
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