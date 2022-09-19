İstanbul’da yasak aşk cinayeti: İş arkadaşını katletti!

Kanlı olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir'in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra eşi Murat Duran'ı arayarak, Nail Demir'in evin kapısında olduğunu söyledi. Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir'in bulunduğu yere geldi.