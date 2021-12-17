Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı
Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:18 Son Güncelleme: 17.12.2021 21:41

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ denetimi yapıldı

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul genelindeki denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında şüphelendikleri araçları durdu. Aramaların yapıldığı araçlardaki kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken üst aramaları da yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE ARAMA YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin katıldığı denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı
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