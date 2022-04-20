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Giriş Tarihi: 20.4.2022 22:51

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

AA
İstanbul’da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, durdurdukları araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaparken sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı
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