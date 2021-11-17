İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması! Edirne’den taksiye bindi İstanbul’da yakalandı

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme ekipleri de katılıyor.
Kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.
Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama kapsamında durdurulan takside bulunan Suriyeli uyruklu bir kişi yakalandı.
Edirne'den taksiye binen bir yolcu, şoföre İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine taksici yolcu ile İstanbul'a hareket etti. Fatih'teki polis uygulamasında durdurulan ve taksiden indirilen şoför ile yolcunun üzeri arandı.
Üst aramasında üzerinde kimlik bulunmadığını ve yabancı uyruklu olduğunu belirten kişi ile taksici gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderilen Suriyeli uyruklu şüpheli hakkında yapılan incelemede yurda kaçak yoldan girdiği belirlendi. İşlemlerin ardından şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenilirken, taksici serbest bırakıldı.