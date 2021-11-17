İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması! Edirne’den taksiye bindi İstanbul’da yakalandı

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama kapsamında durdurulan takside bulunan Suriyeli uyruklu bir kişi yakalandı.

Edirne'den taksiye binen bir yolcu, şoföre İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine taksici yolcu ile İstanbul'a hareket etti. Fatih'teki polis uygulamasında durdurulan ve taksiden indirilen şoför ile yolcunun üzeri arandı.