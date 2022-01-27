İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı Metro hattı arızalandı, yolcular durakta bekledi

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda saat 09.34 sıralarında 'kuplaj' arızası yaşandı. Arıza nedeniyle sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesildi. Bayrampaşa ikinci perondaki araç tahliye edilerek içindeki yolcular indirildi ve arızalı araç depoya çekildi. Bir süre sonra arızalı aracın yerine araç çıkarıldı. Metro seferi yeniden başladı. Arıza nedeniyle işe gitmek isteyenler dakikalarca durakta bekledi. O anlar istasyonda bekleyenler tarafından görüntülendi.