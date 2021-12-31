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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:16

İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

AA
İstanbul’da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik olmak üzere 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. yılın geride bırakıldığı belirtilerek, devletin salgınla mücadele önlemleri büyük bir gayretle uygulanarak ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaşıldığı anlatıldı.

Yeni yılın yaşanılan tüm sorunların çözümüne vesile olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak."

Acil hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza İhbar, 186 Elektrik Arıza ile 187 Doğalgaz Arıza ihbar hatlarının aranabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz." denildi.

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İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak
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