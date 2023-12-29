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Giriş Tarihi: 29.12.2023 19:31 Son Güncelleme: 29.12.2023 20:09

İstanbul’da yılbaşı öncesi sıkı denetim

İstanbul’da yeni yıla sayılı günler kala denetimler sıkılaştırıldı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Şişli'de 100 personel ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yapıldı. 5 aranan şahıs ile 3 yoklama kaçağı yakalanırken 28 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da yılbaşı öncesi sıkı denetim

İstanbul'da yeni yıl öncesi asayiş olaylarını engellemek ve halkın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için İl genelinde ve ilçelerde sıkı denetimler gerçekleştirildi. İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Şişli'de suç unsurlarına karşı daha sıkı denetim yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında Feriköy'de 4 noktada asayiş denetimi gerçekleştirildi.100 polisin katıldığı denetimlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

13.30-16.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kadınlara ve çocuklara yönelik 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için KADES Bilgilendirme' çalışması yaptı.

Denetimler sonucunda 8, 246 araç 172 motosiklet. 93 şahıs toplam bin 311 denetim yapıldı. Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan araç sürücülerine 104 bin 770 lira para cezası kesildi. Narkotik denetimlerinde ise 2.3 gram esrar maddesi ile 28 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimde 5 aranan şahıs ile 3 yoklama kaçağı yakalandı.

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İstanbul’da yılbaşı öncesi sıkı denetim
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