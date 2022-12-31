İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak

İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN TÜM YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Beyoğlu'nda, saat 14.00'ten itibaren İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi ve Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'de saat 14.00'ten itibaren Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokaklar trafiğe kapatılırken Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri alternatif olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta saat 16.00'dan itibaren Çiğdem Sokak, İskele Caddesi ve Cezayir Sokağı trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanabilecek.