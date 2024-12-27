İstanbul’da yılbaşı toplantısı: Güvenlik tedbirleri gündeme alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile yılbaşı öncesi Güvenlik Toplantısı gerçekleşirdi. Toplantı İstanbul Valiliği'nde yapıldı. Toplantıya İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Köse, Turan Çelik, Murat Özbek, Gürol Dikyol, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü İlyas Kayış, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kubilay Akbaş, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Rıdvan Varlı, İstanbul Emniyeti Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Duran ve Yardımcısı Komiser Settar Sayan da katıldı.

"HUZUR VE GÜVEN İÇİN"

Güvenlik Toplantısı'nın ana gündem maddesi yılbaşı günü ve gecesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya adına Güvenlik Toplantısı ile ilgili yapılan açıklamada "Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmek adına tedbirlerimizi artırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.