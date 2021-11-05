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Giriş Tarihi: 5.11.2021 21:03

İstanbul'da yoğun sis yoğun trafikle etkisini sürdürdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA

İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Meydana gelen sis nedeniyle trafik yoğunluğu da yüzde 78’e kadar yükseldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis akşam saatlerine kadar devam etti. Yoğun sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Deniz kıyısına yakın bölgesinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Saat 19.00 sıralarında yapılan trafik yoğunluk haritası yüzde 78'e kadar yükseldi. Sürücüler yoğun sis nedeniyle saatlerce trafikte kaldılar.

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İstanbul'da yoğun sis yoğun trafikle etkisini sürdürdü
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