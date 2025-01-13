İstanbul’da yokuştan kayan otomobil kadını ezdi! 2 arkadaşı canını son anda kurtardı

Fatih Balat'ta saat 15.55'te, olay dün meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil Sancaktar Yokuşu'nu çıkmaya çalıştı. O sırada araç yağmurun da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaymaya başladı. Yolda bulunan 3 kadın ise aracı fark edince kaçtı. Kadınlardan 2'si kurtulurken, A. K. İsimli kadın duvar ile aracın arasına sıkışarak sürüklendi. Olayda ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobil yol üzerindeki bir iş yerine de çarparak hasar verdi.

Öte yandan, sürekli olarak bu yokuşta kazalar olduğu, çevredeki vatandaşların imza toplayıp şikayet etmesine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi.