İstanbul’da yol kenarında korkunç manzara: Üniversite öğrencisi ölü bulundu!

Sonra onu aramaya başladım 5-6 kere aradım cevap vermedi. Her zaman cevap veren biriydi hiç kimseye cevap vermedi. Saat 15.00'a kadar aradık sonra telefon kesildi. Bu sabaha kadar aradık aradık ulaşamadık. Dün en son habere aldık hiçbir sıkıntısı yoktu. Erzurum'da makine mühendisi okuyordu." dedi.