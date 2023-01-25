İstanbul’da yolcu otobüsünde ele geçirilenler ’pes’ dedirtti! Tam 2 bin 154 adet...

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Ümraniye ilçesindeki şehirlerarası otobüs firmasına ait bir aracın bagajındaki paket içerisinde tarihi eserler olduğu istihbaratı alındı. Alınan istihbaratı değerlendirmeye koyan kaçakçılık polisi, belirlenen yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.
2 BİN 154 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde otobüste yapılan aramada, 2 bin 154 sikke ele geçirildi.
Sikkelerin bulunduğu paketleri otobüs bagajına bırakan kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, operasyonun devamında zanlının Güngören'de yaşadığını belirledi. Adresi tespit edilen zanlı, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.