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Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:32

İstanbul'da yolcu otobüsünde ele geçirilenler 'pes' dedirtti! Tam 2 bin 154 adet...

İstanbul'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 154 adet sikke ele geçirildi. Operasyonun devamında sikkeleri otobüs firmasına teslim ettiği ileri sürülen bir kişi Güngören’de yakalandı.

İHA
İstanbul’da yolcu otobüsünde ele geçirilenler ’pes’ dedirtti! Tam 2 bin 154 adet...

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Ümraniye ilçesindeki şehirlerarası otobüs firmasına ait bir aracın bagajındaki paket içerisinde tarihi eserler olduğu istihbaratı alındı. Alınan istihbaratı değerlendirmeye koyan kaçakçılık polisi, belirlenen yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

2 BİN 154 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde otobüste yapılan aramada, 2 bin 154 sikke ele geçirildi.

Sikkelerin bulunduğu paketleri otobüs bagajına bırakan kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, operasyonun devamında zanlının Güngören'de yaşadığını belirledi. Adresi tespit edilen zanlı, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabıkalının ikametinde yapılan aramada ise 936 sikke daha ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 3 bin 90 sikkeye el konulurken, yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlı hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet çerçevesinde Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan başlatılan adli tahkikatın devam ettiği ve savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul'da yolcu otobüsünde ele geçirilenler 'pes' dedirtti! Tam 2 bin 154 adet...
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