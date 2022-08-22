İstanbul’da tekme ve yumruklar havada uçuştu: Tek hamlede yere serdi!

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, tarafları güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis otosuna alınan iki şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video

Öte yandan saldırgan şahsın, esnafın yumruğuyla yere düştüğü esnada başını, olayın başında tekmelediği varilin üstünden düşen cam bardağa çarparak yaralandığı öğrenildi. Şahsın hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği esnada esnaf Şengül'ün kendisini bıçakladığını söylediği ancak güvenlik kamera görüntüleri sayesinde bıçaklanmadığının ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.