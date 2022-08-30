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Giriş Tarihi: 30.8.2022 10:50 Son Güncelleme: 30.8.2022 11:20

Istanbul'da Zafer Bayramı coşkusu! Büyük Taaruz'un 100'üncü yılı törenle kutlanıyor

Milli mücadelenin nihayete erdiği ve Türk bağımsızlığının tüm dünyaya duyurulduğu Büyük Taaruz'un 100'üncü Yılı İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlanıyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Istanbul’da Zafer Bayramı coşkusu! Büyük Taaruz’un 100’üncü yılı törenle kutlanıyor

1. Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen Türk topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu ve Türk Milleti'nin bağımsızlığının tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Taaruz'un 100'üncü yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlanıyor. Tören kapsamında trafiğe kapatılan Vatan Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkani Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin eşi Şafak Sivri, askeri ve mülki yetkililer ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkani Ekrem İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramı'nı kutladı. Selamlama ve kutlamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in Zafer Bayramı mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Milleti'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Istanbul'da Zafer Bayramı coşkusu! Büyük Taaruz'un 100'üncü yılı törenle kutlanıyor
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