İstanbul’da Zafer Bayramının 103’üncü yılı coşkusu yaşandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı 103. yılında tüm yurtta ve İstanbul'da coşkuyla kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında önce Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından İstanbul valiliğinde vali Davut Gül tebrikleri kabul etti. Daha sonra Fatih Vatan Caddesi'nde Zafer Bayramı Geçiş Töreni yapıldı.

Taksim'de ve Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen törenlere İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Vekili Nuri Aslan katıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren Zafer Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi'nde devam etti.

Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ve İBB Vekili Nuri Aslan'ın tören aracı üzerinde tören birliklerini ve halkı selamlamasıyla başladı.

ERDOĞAN'DAN 3O AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI OKUNDU

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Zafer Bayramı mesajında 30 Ağustos'un önemine vurgu yapan Erdoğan, "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir. Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez. Büyük Zafer'in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir. Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke hâline getirmek, en büyük vazifemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularımla kutluyorum." Dedi.

7'DEN 70'E COŞKU VARDI HELİKOPTER GEÇİŞ GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri personelinin yürüyüşüyle başlayan resmi geçit törenine katılan her yaştan vatandaş töreni ilgiyle takip etti. Özel Harekat polis ekipleri tören alanının üstünden helikopter ile geçiş yaptı. Bu gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayraklarla donatılan cadde boyunca coşkuyla gerçekleştirilen tören, askeri ve emniyet araçlarının geçişinin ardından sona erdi