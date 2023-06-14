İstanbul’da zehir operasyonu: Yangın hortumuna saklamışlar!

Köpeklerin, yangın hortumuna da tepki göstermesi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi. Beyaz maddelerin incelenmesinin ardından, metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.