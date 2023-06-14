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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:45 Son Güncelleme: 14.6.2023 11:46

İstanbul'da zehir operasyonu: Yangın hortumuna saklamışlar!

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA
İstanbul’da zehir operasyonu: Yangın hortumuna saklamışlar!

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu incelemeye aldı. Arama sırasında narkotik köpeklerinin gönderiye yoğun tepki vermesi üzerine kargoyu açan Gümrük Muhafaza ekipleri, yangın hortumuyla karşılaştı.

Köpeklerin, yangın hortumuna da tepki göstermesi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi. Beyaz maddelerin incelenmesinin ardından, metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da zehir operasyonu: Yangın hortumuna saklamışlar!
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