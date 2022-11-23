Uyuşturucu satışında suçüstü yakaladılar! Üzerinden Bizans sikkeleri çıktı…

Orhan T. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan da yasal işlem yapıldı. Musa O. ve Orhan T. adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan iki kaydı olduğu tespit edilen Musa O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.