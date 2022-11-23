Uyuşturucu satışında suçüstü yakaladılar! Üzerinden Bizans sikkeleri çıktı…

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri; Zühtü Paşa Mahallesi Recep Peker Caddesi'ndeki bir metruk binaya baskın yaptı.
Polisler; bir metruk binanın içerisinde bulunan Musa O.'nun (27), içerisinde uyuşturucu madde olan sarı renkli bir kağıt parçasını Orhan T. (39) isimli kişiye verdiğini, Orhan T.'nin de Musa O.'ya bir miktar para verdiğini tespit etti. Polisleri görünce kağıt parçası ve parayı yere atan ikili uyuşturucu satışı esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ ÇIKTI
Yapılan detaylı aramalarda; 16 parça halinde toplamda 141.81 gram üç farklı türde uyuşturucu madde, 26 uyuşturucu hap, beş şeffaf boş poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira nakit para ele geçirildi. Orhan T.'nin üzerinde Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen altı adet tarihi eser sikke bulundu.
Orhan T. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan da yasal işlem yapıldı. Musa O. ve Orhan T. adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan iki kaydı olduğu tespit edilen Musa O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.