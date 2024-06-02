İstanbul’da zehir tacirlerine darbe

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz'da düzenlenen operasyonlarda; 257 kilogram skunk, 220 kilogram metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 500 gram toz esrar yakalandı. Aramalarda; 9 hassas terazi, 1 hap basma makinası, 3 press makinası, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereç ve çok miktarda Türk lirası ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.