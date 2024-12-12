İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin, 74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığı kaydetti.
"Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyen Bakan
İstanbul'da zehir tacirlerine "Narkokapan-2" operasyonu | Video