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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:59

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı

İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 45 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, Eyüpsultan merkezli olmak üzere çevre ilçelerde belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı
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