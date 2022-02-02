İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli bir çok adrese operasyon yaptı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Koçbaşı ile kapıların açılası sonrasında adreslerde uzun süre arama yapıldı. Aramalar ve operasyon sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.