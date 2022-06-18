İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon

İstanbul Polisi; Tuzla'da bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta 13 adet satışa hazır halde toplamda 17,61 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira nakit para ele geçirildi. B.G., F.K., E.E., F.V. ve Y.S.Y. isimli beş kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları adrese baskın düzenlendi. Bir av tüfeği, 810,39 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ve yedi bin 555 lira, iki gram altın, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.