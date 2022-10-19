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Giriş Tarihi: 19.10.2022 13:16

İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul’da evlerinin balkonundan sepetle sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan iki kişi, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul Polisi; iki kişinin Zeytinburnu İlçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde uyuşturucu madde sattıklarını tespit etti. Alüminyum folyolara sarılı uyuşturucu paketlerini balkondan sepetle alıcılarına verdikleri saptanan H.D. ve V.Ş. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 415 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü
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