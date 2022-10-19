İstanbul’da zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul Polisi; iki kişinin Zeytinburnu İlçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde uyuşturucu madde sattıklarını tespit etti. Alüminyum folyolara sarılı uyuşturucu paketlerini balkondan sepetle alıcılarına verdikleri saptanan H.D. ve V.Ş. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 415 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.