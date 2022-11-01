İstanbul’da zehir tacirlerine suçüstü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demir Kapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda parça parça paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş farklı türlerde uyuşturucu maddeler bulundu. Adreste 294 gram Eroin maddesi, 36,5 gram Esrar maddesi, 0,75 gram Metamfetamin maddesi, 5,5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 395 lira nakit para, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan altı adet cep telefonu ele geçirildi.