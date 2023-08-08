İstanbul’da zorla dilendirilen çocuklara yönelik denetim

İstanbul Valiliği kararıyla, il genelinde dilendirilen çocuklara yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleriyle il genelinde operasyon düzenlendi. Çocuk dilencilere yönelik 39 ilçede 18.00'da başlayan operasyonda çok sayıda çocuk ve yakınları yakalandı. İstanbul'daki tüm ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yerli ve yabancı bir çok dilendirilen çocuk ve dilendirilen çocukların ailelerine 'Kabahatler Kanunu' gereğince cezai işlem uygulandı. Çocuk dilencilere yönelik operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

SOKAKTA DİLENDİRİLEN ÇOCUKLARA UYGULAMA YAPILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve geldiğinden bu yana üzerinde titizlikle durduğu dilendirilen çocuklarla ilgili ilk uygulama yapıldı. 07 Ağustos Pazartesi günü 18.00 - 00.00 saatleri arasında yapılan uygulamada dilenen/ dilendirilen çocuklar ve dilenen yetişkinler hakkında İşlem yapıldı. 39 ilçede Mobil Huzur Ekipleri tarafından yapılan uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda ayrıca dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 TL paraya da el konuldu.

DİLENDİRİLEN 83 ÇOCUĞA İŞLEM YAPILDI

Emniyet, Jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda dilenen / dilendirilen 83 çocuk hakkında da işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldı.



KARARLI MÜCADELE DEVAM EDECEK

Çocuk ihmal ve istismarı başta olmak üzere her türlü dilencilikle mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir.