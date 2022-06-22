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Giriş Tarihi: 22.6.2022 09:32 Son Güncelleme: 22.6.2022 09:42

İstanbul'daki araçları soyan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki araçları soyan hırsız yakalandı

İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde bir kişi; altı araçtan iki konsol çerçevesi, iki multimedya ekranı ve üç otomobil teybi çalarak peş peşe hırsızlık yaptı. Kimliği tespit edilen A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

A.G.'nin çaldığı eşyaları yine Bayrampaşa İlçesi'nde bir iş yerine sattığı belirlendi. Bayrampaşa Topkapı Mahallesi'ndeki iş yerinde çalınan malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

İstanbul'daki araçları soyan hırsız yakalandı | Video

İş yeri sorumlusu H.B. de "Suç Eşyası Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alındı. H.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. A.G. ise "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'daki araçları soyan hırsız yakalandı
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