İstanbul’daki araçları soyan hırsız yakalandı

A.G.'nin çaldığı eşyaları yine Bayrampaşa İlçesi'nde bir iş yerine sattığı belirlendi. Bayrampaşa Topkapı Mahallesi'ndeki iş yerinde çalınan malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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İş yeri sorumlusu H.B. de "Suç Eşyası Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alındı. H.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. A.G. ise "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.