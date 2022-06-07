İstanbul’daki birçok aracı seri şekilde soymuştu... Tetik kod adlı hırsız suçüstü yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde peş peşe yaşanan beş ayrı "Otodan Hırsızlık" olayıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Olayları "Tetik" lakaplı T.S. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi ve fiziki olarak takibe alınan T.S., park halindeki bir başka araçtan daha hırsızlık olayı gerçekleştirmek üzereyken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

T.S.'nin çaldığı malzemelerin bir bölümünü Beyoğlu İlçesi'nde bulunan bir marketin sahibine sattığı, bir bölümünü ise bir adreste sakladığı belirlendi.

Market sahibi Ö.S. de "Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alındı ve hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adreste yapılan aramalarda çalıntı olan üç matkap ve bir adet Hızar Makinesi ele geçirildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.