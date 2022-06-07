Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki birçok aracı seri şekilde soymuştu... Tetik kod adlı hırsız suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:37 Son Güncelleme: 7.6.2022 13:39

İstanbul'daki birçok aracı seri şekilde soymuştu... Tetik kod adlı hırsız suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki birçok aracı seri şekilde soymuştu... Tetik kod adlı hırsız suçüstü yakalandı

İstanbul’da peş peşe seri bir şekilde araçları soyan “Tetik” kod adlı bir kişi; bir başka arabayı daha soyma hazırlığındayken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde peş peşe yaşanan beş ayrı "Otodan Hırsızlık" olayıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Olayları "Tetik" lakaplı T.S. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi ve fiziki olarak takibe alınan T.S., park halindeki bir başka araçtan daha hırsızlık olayı gerçekleştirmek üzereyken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

T.S.'nin çaldığı malzemelerin bir bölümünü Beyoğlu İlçesi'nde bulunan bir marketin sahibine sattığı, bir bölümünü ise bir adreste sakladığı belirlendi.

Market sahibi Ö.S. de "Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alındı ve hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adreste yapılan aramalarda çalıntı olan üç matkap ve bir adet Hızar Makinesi ele geçirildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'daki birçok aracı seri şekilde soymuştu... Tetik kod adlı hırsız suçüstü yakalandı
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