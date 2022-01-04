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Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:27

İstanbul'daki çifte cinayette flaş gelişme!

DHA
İstanbul’daki çifte cinayette flaş gelişme!

Tüyler ürperten olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelmişti... Yeni yılın ilk günü yol verme kavgası sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra gözaltına alınan 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece, Halkalı, 1. Çimen Sokak üzerinde 2022 yılının ilk günü sabaha karşı meydana gelen olayda iki grup arasında otomobile yol verme tartışması sonucu kavga çıktı. Birinci gruptan açılan ateş sonucu Zafer Demircan ile Hüseyin Erdal hayatını kaybetti. Olay sırasında İsmail O. adlı kişi ise yaralandı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Halil İ., Soner K., Adem S., Erhan E., İsmail O., Batu Y., Emin A. ve Emrah B. olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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İstanbul'daki çifte cinayette flaş gelişme!
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