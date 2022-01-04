İstanbul’daki çifte cinayette flaş gelişme!

Küçükçekmece, Halkalı, 1. Çimen Sokak üzerinde 2022 yılının ilk günü sabaha karşı meydana gelen olayda iki grup arasında otomobile yol verme tartışması sonucu kavga çıktı. Birinci gruptan açılan ateş sonucu Zafer Demircan ile Hüseyin Erdal hayatını kaybetti. Olay sırasında İsmail O. adlı kişi ise yaralandı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.