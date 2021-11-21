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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:29

İstanbul'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı

AA
İstanbul’daki çifte vatandaşlar Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı

İstanbul'da çifte vatandaşlık sahibi Türkler, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türkiye'deki seçmenler, ilk turda en çok oy alan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi arasında tercih yapmak için 127 sandıkta oy kullandı.

İstanbul'daki Türk seçmenler ise İstanbul Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Avrupa Yakası'nda 19 okulda sandık başına gitti. Vatandaşlar, kabinde tercihleri doğrultusunda mühürledikleri oy pusulasını zarflara koyarak sandığa attı.

Zeytinburnu'ndaki Dr. Reşit Galip İlkokulunda oy kullanan 88 yaşındaki Hüsnü Cesur, oy kullanmaya kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi.

Türkiye'ye ailesiyle 43 yıl önce göç ettiğini anlatan ve desteklediği kişinin kazanacağına inandığını aktaran Cesur, "Bugün oy kullanmaya geldik. Geçen sefer kazanamadık, bu sefer kazanacağımıza yüzde 100 inanıyorum." dedi.

İstanbul'a 1989 senesinde geldiklerini dile getiren İsmet Şen ise seçim sonuçlarının kardeşliğe ve birlikteliğe vesilesi olmasını diledi.

Şen, "Kardeşçe, güle güle yaşayalım. Birbirimizi dost gibi bilelim. Ayrı gayrı yapmayalım bir birimize. Onun için de canla, gönülle oyumuzu kullandık. İnşallah kazanırız." ifadesini kullandı.

Geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerinde Türkiye'deki 300 bin seçmenden 91 bin 437'sinin oy kullandığı öğrenildi.

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İstanbul'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı
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