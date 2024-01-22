İstanbul’daki cinayetin şüphelisi o ilde yakalandı!

Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Salih Tarımcı Sokak'ta, geçen yıl 10 Ağustos'ta 2 çocuk babası Hakan Özer, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin S.Ç.'nin cinayet şüphelisi olduğu ve Tekirdağ'da saklandığı belirlendi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, S.Ç.'nin saklandığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.