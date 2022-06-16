İstanbul’daki ’Fidye’ çetesine operasyon

Yapılan araştırmalarda; mağdurların İtalya'ya götürülmek üzere adrese yönlendirildikleri, burada bir hafta süreyle silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları, cep telefonları ve paralarının gasp edildiği ve ailelerinden kişi başı 3'er bin Euro fidye talep edildiği belirlendi. Yakalanan beş kişi "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gasp, Yağma ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.