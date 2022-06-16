İstanbul’daki ’Fidye’ çetesine operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" soruşturması Bayrampaşa İlçesi'nde açıldı. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir adreste bir grup yabancı uyruklu kişinin zorla alıkonulduğunu tespit eden İstanbul Polisi; adrese gerçekleştirilen operasyonda silah ve bıçak zoruyla adreste tutularak rehin alındıkları tespit edilen Pakistan ve Bangladeş uyruklu yedi kişiyi kurtardı.
Afganistan uyruklu A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; iki ruhsatsız tabanca, üç kasatura, iki bıçak ve gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen üç cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda; mağdurların İtalya'ya götürülmek üzere adrese yönlendirildikleri, burada bir hafta süreyle silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları, cep telefonları ve paralarının gasp edildiği ve ailelerinden kişi başı 3'er bin Euro fidye talep edildiği belirlendi. Yakalanan beş kişi "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gasp, Yağma ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.