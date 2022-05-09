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Giriş Tarihi: 9.5.2022 11:12

İstanbul'daki gece kulüplerine denetim! 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki gece kulüplerine denetim! 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul’da gece kulüplerine yönelik yapılan denetimlerde çok sayıda işletmeye farklı gerekçelerle cezai işlem uygulandı. Bir aranan firari suçlu gözaltına alındı. İki işletmede üç kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi geceleri Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy İlçeleri'nde bulanan eğlence mekanlarına yönelik geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. 14 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde; iki bin 346 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Altı parça "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, iki gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir aranan firari suçlu gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde 12 kişiye kapalı alanda sigara kullandıkları için idari para cezası kesildi. Üç işletmeye 18 yaşından küçük müşteri alındığı, beş işletmeye ise toplamda 35 sigortasız işçi çalıştırıldığı için cezai işlem uygulandı. İşletmelerin tamamına "Kapalı Alanda Tütün Mamulü Kullanmak" ve "Gece 00.00'dan Sonra Müzik Yayını Yapmak" gerekleriyle de cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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İstanbul'daki gece kulüplerine denetim! 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı
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