İstanbul’daki iki havalimanında uyuşturucu operasyonu

DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

Köpeklerin 2 kap olarak beyan edilen gönderiye aşırı tepki vermesi üzerine açılan gönderide ağırlığı yaklaşık 200 kilogram olan, görüntü ve koku itibarı ile tekstil izlenimi verilmiş rulolar içerisinde bez parçalarına sarılı halde haplar olduğu görüldü.Hapların uyuşturucu test kitiyle yapılan kontrolünde ise 33 kilo 800 gram ağırlığındaki hapların amfetamin olduğu tespit edildi.