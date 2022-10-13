İstanbul’daki iki havalimanında uyuşturucu operasyonu

Gümrük ekipleri operasyonlardan ilkini İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kargo gönderilerine ilişkin risk analizi çalışması yapan 'NarkoKİM' ekipleri, riskli olarak değerlendirdikleri transit bir kargo gönderisinde narkotik dedektör köpeklerini de dahil ederek arama yaptı.
DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ
Köpeklerin 2 kap olarak beyan edilen gönderiye aşırı tepki vermesi üzerine açılan gönderide ağırlığı yaklaşık 200 kilogram olan, görüntü ve koku itibarı ile tekstil izlenimi verilmiş rulolar içerisinde bez parçalarına sarılı halde haplar olduğu görüldü.Hapların uyuşturucu test kitiyle yapılan kontrolünde ise 33 kilo 800 gram ağırlığındaki hapların amfetamin olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ YOLCULAR TAKİB ALINDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan iki ayrı operasyonda ise Arnavutluk'tan gelen bir uçak ve yolcular detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen 2 yolcu yakın takibe alındı. Şüpheli yolculara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki verdiği valizler içerisine gizlenmiş halde 31 kilo 461 gram esrar ele geçirildi.
VALİZDEKİ ZULADAN ESRAR ÇIKTI
Diğer operasyonda ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizlerin bulunduğu alanda rutin görevlerini yapan narkotik dedektör köpekler 2 adet valize aşırı tepki vermesi üzerine güvenlik önlemi aldı. Normal valiz alma bandına yönlendirilen şüpheli valizler ekiplerce takibe alındı. 2 yolcunun valizleri banttan almasıyla harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı aramada valiz içerisine gizlenmiş halde 32 kilo 98 gram esrar ele geçirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi