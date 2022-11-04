İstanbul’daki inşaatta iskeletler bulunmuştu: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında önceki gün inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.
Bir gün sonra devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.
Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştı.
ESKİ PARALAR BULUNDU
Kepçe operatörü ve yanında çalışanların görüp fark ettiği, insan kemiklerinin yanlarında bulunan metal parçaları ve düğmelerde incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde ilk etapta 1900 lü yıllara ait olduğu değerlendirilen eski paraların bu günkü değeri henüz bilinmiyor.