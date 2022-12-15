İstanbul’daki kar esaretinde uygunsuz araç skandalı

İstanbul'un geçtiğimiz kış 27saat kar esaretialtında kalmasınailişkin yeni birskandal ortaya çıktı.İstanbul BüyükşehirBelediyesi (İBB)yönetiminin karlamücadeledekiihmalkarligi Sayıştay raporunayansıdı. İBB yönetimininkarla mücadele için 309 milyonTL'ye kiraladığı araçlardan60 tanesinin kullanıma uygunolmadığı, İBB'nin ihaleyi iptaletmeyip, firmaya da ceza kesmediğiSayıştay raporuyla ortayakondu.İBB yönetimi, Ocak ayındakar yağışına hazırlıksız yakalanmışMeteoroloji'nin günleröncesinden uyarı yapmasınarağmen ana noktalar dahil birçokyerde tuzlama çalışmalarıve diğer önlemlerde eksik kalmıştı. Toplu ulaşım sistemininde tamamen çökmesiyle metro,metrobüs ve İETT otobüsleriyetersiz kalmış, evlerine yürüyerekgiden binlerce vatandaşçileçekmişti. İstanbullu karlamücadele ederken İBB BaşkanıEkrem İmamoğlu Sarıyer'debir balıkçıda İngiltere'ninAnkara Büyükelçisi DominicChilcott'la balık yerken görüntülenmişti.İmamoğlu veChilcott'un eşleriyle birliktekatıldıkları 4 kişilik balıksefasında 48 bin TL fatura çıkmış,parası ise İBB Özel KalemMüdürlüğü tarafından ödenmişti.