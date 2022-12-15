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Giriş Tarihi: 15.12.2022

İstanbul’daki kar esaretinde uygunsuz araç skandalı

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İstanbul’daki kar esaretinde uygunsuz araç skandalı
İstanbul'un geçtiğimiz kış 27 saat kar esareti altında kalmasına ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin karla mücadeledeki ihmalkarligi Sayıştay raporuna yansıdı. İBB yönetiminin karla mücadele için 309 milyon TL'ye kiraladığı araçlardan 60 tanesinin kullanıma uygun olmadığı, İBB'nin ihaleyi iptal etmeyip, firmaya da ceza kesmediği Sayıştay raporuyla ortaya kondu.



İBB yönetimi, Ocak ayında kar yağışına hazırlıksız yakalanmış Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen ana noktalar dahil birçok yerde tuzlama çalışmaları ve diğer önlemlerde eksik kalmıştı. Toplu ulaşım sisteminin de tamamen çökmesiyle metro, metrobüs ve İETT otobüsleri yetersiz kalmış, evlerine yürüyerek giden binlerce vatandaşçile çekmişti. İstanbullu karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott'la balık yerken görüntülenmişti. İmamoğlu ve Chilcott'un eşleriyle birlikte katıldıkları 4 kişilik balık sefasında 48 bin TL fatura çıkmış, parası ise İBB Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ödenmişti.

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İstanbul’daki kar esaretinde uygunsuz araç skandalı
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