Esenyurt'ta son günlerde yaşanan otomobil hırsızlığı olaylarının ardından operasyon için düğmeye basan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, izini sürdüğü faili yakalamak için soygun bölgelerindeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Saatler süren inceleme çalışmalarının ardından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı T.Y.'nin çalıntı araçlarla da başka hırsızlık suçlarına karıştığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını artıran polis, T.Y.'yi Esenyurt'ta yakaladı, ekipler tarafından takip edildiğini anlayan T.Y., nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

10 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltındaki şüpheli T.Y.'nin Şahin ve Doğan gibi eski model araçları hedefine koyduğu ve otomobil hırsızlığı ve yağma gibi benzer 10 farklı suça karıştığı ortaya çıktı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen T.Y., Asayiş Büro'daki işlemlerinin ardından Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

SANİYELER İÇİNDE ÇALIYOR

18 yaşından küçük T.Y.'nin radarına aldığı araçlara ise saniyeler içerisinde girebildiği ve çalıntı araçlarla başka soyguna giriştiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.



İstanbul'daki Şahin hırsızı Esenyurt'ta yakalandı | Video