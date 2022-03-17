Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki Şahin hırsızı Esenyurt'ta yakalandı
Giriş Tarihi: 17.3.2022 11:25 Son Güncelleme: 17.3.2022 12:19

İstanbul'daki Şahin hırsızı Esenyurt'ta yakalandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul’daki Şahin hırsızı Esenyurt’ta yakalandı

İstanbul’da radarına aldığı Şahin ve Doğan gibi eski model araçları saniyeler içerisinde soyabilen ve çalıntı araçlarla da hırsızlık yapan bir şüpheli, Esenyurt Polisi’nin saatler süren teknik ve fiziki takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen T.Y., Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Esenyurt'ta son günlerde yaşanan otomobil hırsızlığı olaylarının ardından operasyon için düğmeye basan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, izini sürdüğü faili yakalamak için soygun bölgelerindeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Saatler süren inceleme çalışmalarının ardından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı T.Y.'nin çalıntı araçlarla da başka hırsızlık suçlarına karıştığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını artıran polis, T.Y.'yi Esenyurt'ta yakaladı, ekipler tarafından takip edildiğini anlayan T.Y., nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

10 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltındaki şüpheli T.Y.'nin Şahin ve Doğan gibi eski model araçları hedefine koyduğu ve otomobil hırsızlığı ve yağma gibi benzer 10 farklı suça karıştığı ortaya çıktı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen T.Y., Asayiş Büro'daki işlemlerinin ardından Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

SANİYELER İÇİNDE ÇALIYOR

18 yaşından küçük T.Y.'nin radarına aldığı araçlara ise saniyeler içerisinde girebildiği ve çalıntı araçlarla başka soyguna giriştiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'daki Şahin hırsızı Esenyurt'ta yakalandı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
Son dakika: Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında şok gerçeği 157 sayfalık rapor ortaya çıkardı: Pilot neden böyle yaptı anlayamadık
Son dakika | Çiftçiye 555 milyon Euro destek!
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklamaları!
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'daki Şahin hırsızı Esenyurt'ta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA