İstanbul’daki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: 2 kişi yaralanmıştı!

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre cadde üzerindeki mekana gelen M.A. (27), burada taşkınlık çıkartınca görevliler tarafından yaka paça dışarıya atıldı. Olayın ardından şahıs tabancayla mekanın önüne geri geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs ardından mekanın önünde oturanlara ateş açtı. Saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şahıs saldırgan sonra kaçmaya başlarken, mekandan çıkan silahlı bir şahıs ise arkasından ateş açtı.



MEKANDAN ATILINCA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ



Olay yerinden kaçan şahıs ardından Yahya Kahya Mahallesi'ndeki bir sokakta duran ve üstünde kontak anahtarı olan motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs ardından motosikleti üstüne oturup çalmak istedi. İş yerinden çıkan bir kişi tepki gösterince şahıs tabancasını adamı doğrultup motosikleti çaldı. Şahıs ardından Tarlabaşı'nda bulunan lüks bir siteye girdi.



ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI



İhbar üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, şahsın eşkalini, kimliğini ve saklandığı yeri kısa sürede tespit etti. Emniyet güçleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle siteye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, yaşanan o hareketli anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan ve emniyete çok sayıda kaydı olan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.