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Giriş Tarihi: 4.8.2022 08:53

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kamerada... Zehir tacirlerinin zulası patladı!

İstanbul’dan İngiltere’ye gönderilmek istenen bir kargo gönderisi içerisindeki ayna çerçevelerine “Zula” yapılarak saklanmış halde uyuşturucu maddeler bulundu. Uyuşturucu maddeleri hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri Işın ve Gold buldu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kamerada... Zehir tacirlerinin zulası patladı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi'ndeki bir kargo firmasına uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'dan İngiltere'ye gönderilmek üzere kargoya verilmiş gönderi hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri Işın ve Gold tarafından kontrol edildi.

Köpekler pakete tepki verince kargo gönderisi mahkeme kararıyla açıldı. Ayna çerçeveleri içerisine gizlenmiş halde toplam ağırlığı 412 gram olan ve kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kamerada... Zehir tacirlerinin zulası patladı!
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