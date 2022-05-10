İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu piyasasında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, Sarıyer merkezli olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirmişti.

39 BİN 200 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Havadan polis helikopteri ve karadan özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonlarda 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 160 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 200 lira para ele geçirildiği belirtildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ayrıca çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlara ilişkin polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri paylaşıldı.