İstanbul’dan 6 bin öğretmen deprem bölgesinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da görevli 6 bin öğretmenin deprem bölgesinde gönüllü hizmet verdiğini açıkladı. Vali Yerlikaya öğretmenlerin, 80 kişilik AKUB ekibi arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını, ifade etti. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan 6 bin öğretmenimiz deprem bölgesinde. 80 kişilik AKUB ekibi arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. 70 öğretmenimiz Masal Okulu'nda çocuklarımız için aktiviteler düzenliyor. Günde 90 bin 300 vatandaşımıza yemek hazırlanıyor. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" ifadelerine yer verdi.

Vali Ali Yerlikaya ayrıca Deprem bölgelerinden İstanbul'a gelen ve Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgelerinden İstanbul'a gelen ve Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.