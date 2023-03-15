İstanbul’dan afet bölgelerine 7 bin 972 TIR yardım gönderildi

Asrın felaketinin ardından İstanbul'dan afet bölgelerine yardımlar devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise 6 Şubat tarihinden bugüne kadar 1-15 Mart tarihlerinde 665 olmak üzere toplam olarak 7 bin 972 yardım tırının gönderildiği açıklandı.

Bölgede depremden etkilenen ve yardıma muhtaç hale gelen vatandaşlara destek olmak amacıyla İstanbul'dan kurum kuruluş, özel sektör ve duyarlı vatandaşlar tarafından tırlar dolusu yardımlar bölgeye ulaştırılıyor. Türk milletinin yardımsever ve birlikte güçlü olma duygusunun ağır bastığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birlikte güçlüyüz mesajıyla yapılan yardımları açıkladı.

7 BİN 972 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Yerlikaya yaptığı açıklamada , "Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'umuzdan 1-15 Mart tarihleri arasında 665 olmak üzere; 6 Şubat tarihinden beri toplam 7 bin 972 TIR yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi. Yardımlar yaraları sarmak için birlikte güçlüyüz sloganı ile devam etmektedir " dedi.