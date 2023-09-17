Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;