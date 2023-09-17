Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
Giriş Tarihi: 17.9.2023 23:13 Son Güncelleme: 17.9.2023 23:14

İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 17 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugün yayınlanan Milyoner son bölümde yarışmacıya yöneltilen İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır? sorusunun yanıtı merak konusu olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

İstanbul’dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM’sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara’ya ne zaman ulaşır?

Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?



SEÇENEKLER

D- Hiçbir zaman ulaşamaz (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA